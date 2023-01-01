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Москва
Москва
Профиль пользователя Aleksa21
О себе
Ищу людей для адекватного общения и времяпрепровождения с широким кругозором для обмена информацией и знаниями и положительных эмоций). Занимаюсь астропсихологией, тем самым помогая окружающим- под другим углом посмотреть на мир и на себя. Люблю искусство во всех его проявлениях. К спорту и вину 🍷 отношусь одинаково положительно) если вас интересует что-то большее, чем простое потребительство, пишите- поговорим, встретимся.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
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