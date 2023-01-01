О себе

Ищу людей для адекватного общения и времяпрепровождения с широким кругозором для обмена информацией и знаниями и положительных эмоций). Занимаюсь астропсихологией, тем самым помогая окружающим- под другим углом посмотреть на мир и на себя. Люблю искусство во всех его проявлениях. К спорту и вину 🍷 отношусь одинаково положительно) если вас интересует что-то большее, чем простое потребительство, пишите- поговорим, встретимся.