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Москва
Профиль пользователя Aleksa21

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О себе

Ищу людей для адекватного общения и времяпрепровождения с широким кругозором для обмена информацией и знаниями и положительных эмоций). Занимаюсь астропсихологией, тем самым помогая окружающим- под другим углом посмотреть на мир и на себя. Люблю искусство во всех его проявлениях. К спорту и вину 🍷 отношусь одинаково положительно) если вас интересует что-то большее, чем простое потребительство, пишите- поговорим, встретимся.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулись 32 участника

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