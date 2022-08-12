Москва
Профиль пользователя Aleksa19
О себе
Я врач косметолог) много чем занимаюсь помимо работы) лучше расскажу лично)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр
Не нравится:
🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Прогуляться в центре, выпить кофе.
Москва → Другое
Ищу подружек 🫶🏼
Москва → Другое
Найти подруг , делится историями , прогулки по интересным местам
Москва → Другое
Найти наконец-то подругу. Общаться 24/7 разговаривать по душам
Москва → Другое
Общение онлайн, прогулки . Желательно СВАО )
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