Я врач косметолог) много чем занимаюсь помимо работы) лучше расскажу лично)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Москва → прогуляться, перекусить Гулять по Москве и бывать в разных местах)

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.