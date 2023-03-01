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Москва
Профиль пользователя aleks_p99

фото пользователя aleks_p99

О себе

Интроверт на удалёнке

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться /покататься

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

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