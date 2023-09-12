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Москва
Москва
Профиль пользователя Aleks_Brooks
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога
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