Люблю сходить в бассейн поплавать, путешествовать в новых местах, пешие прогулки, походы, встретиться с друзьями, готовить и многое другое

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → Другое Я хочу выпить, кто составит компанию? Срочно!

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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