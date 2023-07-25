Москва
Профиль пользователя Aleks38
О себе
Люблю сходить в бассейн поплавать, путешествовать в новых местах, пешие прогулки, походы, встретиться с друзьями, готовить и многое другое
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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