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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlekNemalevich
О себе
Бегаю по утрам иногда, катаюсь на велике и мотике, когда тепло, сноуборде и лыжах, когда холодно, занимаюсь вокалом, боксирую, хожу в театральную студию, люблю кино и вино) Люблю отправляться в путь
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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