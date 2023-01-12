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Москва
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О себе

Заработать хорошо и хорошо провести время
Познакомиться с хорошими людьми, хорошо покушать.

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Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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