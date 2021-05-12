Москва
Профиль пользователя Alek17
О себе
Люблю погулять
Ходу на тренировки волейбол
Раньше ходила на баскетбол
Учусь на логиста
Люблю кататься на велосипеде и самокат
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎭 Театр
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