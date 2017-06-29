Москва
Профиль пользователя Alejandro_baron
О себе
Широкий спектр интересов:
- Играю в настолки и просто игры
- Катаюсь на сноуборде. Также хочу освоить кайтинг и парапланеризм
- Люблю путешествовать и впринципе гулять
- Фанат Властелина колец и Звездных войн
- Боулинг и бильярд
- Большой теннис и пинг-понг
- Играю на гитаре и пою
В общем люблю пробовать разные активности и просто искать интересности в жизни :)
Профиль обновлён 12 июня 2023 г.
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