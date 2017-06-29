Москва
Профиль пользователя Alejandro_baron

фото пользователя Alejandro_baron
фото #2 пользователя Alejandro_baron
фото #3 пользователя Alejandro_baron
фото #4 пользователя Alejandro_baron
фото #5 пользователя Alejandro_baron
фото #6 пользователя Alejandro_baron
фото #7 пользователя Alejandro_baron
фото #8 пользователя Alejandro_baron

О себе

Широкий спектр интересов:
- Играю в настолки и просто игры
- Катаюсь на сноуборде. Также хочу освоить кайтинг и парапланеризм
- Люблю путешествовать и впринципе гулять
- Фанат Властелина колец и Звездных войн
- Боулинг и бильярд
- Большой теннис и пинг-понг
- Играю на гитаре и пою

В общем люблю пробовать разные активности и просто искать интересности в жизни :)

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.