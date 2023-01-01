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Москва
Профиль пользователя Albus

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О себе

Ищу друзей! Я открытый и добрый человек, который готов к новым весёлым знакомствам.

Я восхищаюсь людьми, которые не сдаются даже, казалось бы, в безвыходной ситуации (моя любимая книжка А.Дюма Граф Монте-Кристо);

обожаю говорить на тему КИНО;

в свободное время гуляю, прогулки для меня - это способ перезагрузиться;

постоянно в поиске вдохновения на тему творчества;

в тёплые и душевные моменты я выпиваю какаву, чтобы запомнить время радости и счастья.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске друзей, весёлой компании, душевных посиделок.

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