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Москва
Ищу друзей! Я открытый и добрый человек, который готов к новым весёлым знакомствам.
Москва
Профиль пользователя Albus
О себе
Ищу друзей! Я открытый и добрый человек, который готов к новым весёлым знакомствам.
Я восхищаюсь людьми, которые не сдаются даже, казалось бы, в безвыходной ситуации (моя любимая книжка А.Дюма Граф Монте-Кристо);
обожаю говорить на тему КИНО;
в свободное время гуляю, прогулки для меня - это способ перезагрузиться;
постоянно в поиске вдохновения на тему творчества;
в тёплые и душевные моменты я выпиваю какаву, чтобы запомнить время радости и счастья.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
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