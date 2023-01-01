О себе

Ищу друзей! Я открытый и добрый человек, который готов к новым весёлым знакомствам.



Я восхищаюсь людьми, которые не сдаются даже, казалось бы, в безвыходной ситуации (моя любимая книжка А.Дюма Граф Монте-Кристо);



обожаю говорить на тему КИНО;



в свободное время гуляю, прогулки для меня - это способ перезагрузиться;



постоянно в поиске вдохновения на тему творчества;



в тёплые и душевные моменты я выпиваю какаву, чтобы запомнить время радости и счастья.