Москва
Профиль пользователя AlbinaBad
О себе
Мне 32.
Рада общению, прогулкам по паркам и тц , кино, театр.
Так же не против баров и пабов, ночных прогулок
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
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