Москва
Профиль пользователя Albina_bina
О себе
Мне 30 лет. В профессии и в отношениях все в порядке) довольна своей жизнью ☀️
Ищу друзей для общения, прогулок, фоточек, походов по ресторанам и других активностей)
Люблю ходить на выставки и слушать живую музыку, особенно джаз)
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Провести тематическую вечеринку
Прогулки, бары, театры)
В кино, кафе, музей, прогулка.
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.