Мне 30 лет. В профессии и в отношениях все в порядке) довольна своей жизнью ☀️ Ищу друзей для общения, прогулок, фоточек, походов по ресторанам и других активностей) Люблю ходить на выставки и слушать живую музыку, особенно джаз)

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.