Москва
Профиль пользователя Albina_bina

фото пользователя Albina_bina
фото #2 пользователя Albina_bina
фото #3 пользователя Albina_bina
фото #4 пользователя Albina_bina

О себе

Мне 30 лет. В профессии и в отношениях все в порядке) довольна своей жизнью ☀️

Ищу друзей для общения, прогулок, фоточек, походов по ресторанам и других активностей)

Люблю ходить на выставки и слушать живую музыку, особенно джаз)

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → прогуляться, перекусить

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.