Москва
Профиль пользователя Albina23

фото пользователя Albina23

О себе

Хочу в будущем поехать в Южную Корею со своим новым другом/подружкой(мне 15 лет)

Профиль обновлён 9 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Пенза → пообщаться

Я хочу найти тех людей,кто вместе со мной хочет уехать в Корею)

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Просто хочу общения возможно найти подругу или друзей)

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ищу собеседника для общения

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