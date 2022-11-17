Москва
Профиль пользователя Albigoyka
О себе
Занимаюсь спортом: бегаю, катаюсь на велосипеде, фигурных коньках и немного на роликах, люблю пешие прогулки
Слушаю музыку: очень большой диапазон - больше западную - поп и рок, песни на французском языке, русский рок 80-х, 90-х и нулевых, роллингов, битлов, цеппелинов, U2, Aerosmith, иногда джаз и мн.др.
Читаю: больше профессиональную литературу - психология и психопатология, психотерапия, литературу по бизнесу, реже - художественную
Люблю играть в настолки: мафия, скраббл, монополия и др. Хочу поиграть в квиз и ЧГК
Понемногу учу языки: английский, французский, испанский - совсем чуть-чуть))
Больше всего ценю живое общение, умею и люблю слушать собеседника, люблю делиться чем-то своими контексте разговора
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
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