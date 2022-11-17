О себе

Занимаюсь спортом: бегаю, катаюсь на велосипеде, фигурных коньках и немного на роликах, люблю пешие прогулки

Слушаю музыку: очень большой диапазон - больше западную - поп и рок, песни на французском языке, русский рок 80-х, 90-х и нулевых, роллингов, битлов, цеппелинов, U2, Aerosmith, иногда джаз и мн.др.

Читаю: больше профессиональную литературу - психология и психопатология, психотерапия, литературу по бизнесу, реже - художественную

Люблю играть в настолки: мафия, скраббл, монополия и др. Хочу поиграть в квиз и ЧГК

Понемногу учу языки: английский, французский, испанский - совсем чуть-чуть))

Больше всего ценю живое общение, умею и люблю слушать собеседника, люблю делиться чем-то своими контексте разговора