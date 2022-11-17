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Москва
Профиль пользователя Albigoyka

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О себе

Занимаюсь спортом: бегаю, катаюсь на велосипеде, фигурных коньках и немного на роликах, люблю пешие прогулки
Слушаю музыку: очень большой диапазон - больше западную - поп и рок, песни на французском языке, русский рок 80-х, 90-х и нулевых, роллингов, битлов, цеппелинов, U2, Aerosmith, иногда джаз и мн.др.
Читаю: больше профессиональную литературу - психология и психопатология, психотерапия, литературу по бизнесу, реже - художественную
Люблю играть в настолки: мафия, скраббл, монополия и др. Хочу поиграть в квиз и ЧГК
Понемногу учу языки: английский, французский, испанский - совсем чуть-чуть))
Больше всего ценю живое общение, умею и люблю слушать собеседника, люблю делиться чем-то своими контексте разговора

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

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Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 46 участников

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Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 16 участников

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Пойдём гулять

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Москва → активный отдых

Покататься на велосипеде

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней или дневной Москве. Welcome

Откликнулось 5 участников

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