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Москва
Профиль пользователя albe3

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О себе

Мне 25 лет. Работаю. Раньше танцевала, но из-за работы забросила, очень не против с кем-то снова привести себя в активный образ жизни! Люблю душевные разговоры с добрыми людьми, приправленные искрометными шутками.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу)

Откликнулось 5 участников

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