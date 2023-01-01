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Москва
Москва
Профиль пользователя albe3
О себе
Мне 25 лет. Работаю. Раньше танцевала, но из-за работы забросила, очень не против с кем-то снова привести себя в активный образ жизни! Люблю душевные разговоры с добрыми людьми, приправленные искрометными шутками.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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