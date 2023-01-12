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Москва
Профиль пользователя Al_Sergeevich

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О себе

Молодой, активный, всегда заряжен на новые открытия, занятия и всё, что может наделить разными эмоциями!
Меломан, от шансона до баха )
Любитель скорости и небезопасной езды
Так же любитель находить приключения на свою з....😄

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎭 Театр
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