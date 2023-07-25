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Москва
Профиль пользователя Al_e_x

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О себе

🍦🍻🥃⚽️🎾🏓🎱🛹🛼🥊🏂🏊🏻🚴‍♀️🎸✈️📚

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Roman_II
Откликнулись 2 участника
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