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Москва
Москва
Профиль пользователя Al_e_x
О себе
🍦🍻🥃⚽️🎾🏓🎱🛹🛼🥊🏂🏊🏻🚴♀️🎸✈️📚
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать📸 Пофоткаться
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