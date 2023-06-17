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Москва
Профиль пользователя Al71

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О себе

В свободное время читаю,гуляю,постоянно ищу новые места.
Практикую йогу.
В целом за осознанность.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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