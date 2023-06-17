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Москва
В свободное время читаю,гуляю,постоянно ищу новые места.
Москва
Профиль пользователя Al71
О себе
В свободное время читаю,гуляю,постоянно ищу новые места.
Практикую йогу.
В целом за осознанность.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться
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