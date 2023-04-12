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Москва
Москва
Профиль пользователя Akuposh
О себе
Меня зовут Алексей, мне 32. Холост. Люблю читать, слушать музыку, особенно рок. Люблю смотреть фильмы, сериалы и аниме...
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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