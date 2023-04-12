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Москва
Профиль пользователя Akuposh

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О себе

Меня зовут Алексей, мне 32. Холост. Люблю читать, слушать музыку, особенно рок. Люблю смотреть фильмы, сериалы и аниме...

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Сергиев Посад → пообщаться

Готов к активному общению...

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 83 участника

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Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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