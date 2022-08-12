Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Кто тут любит турецкие сериалы? 😅 Готова пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Какой из недавно посмотренных фильмов тебе понравился?

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

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