Москва
Профиль пользователя Aksyutka
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
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Какой из недавно посмотренных фильмов тебе понравился?
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