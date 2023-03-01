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Москва
Профиль пользователя Akki_6

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О себе

Начала заниматься пауэрлифтингом, люблю играть в видеоигры, но хотелось бы живого общения, сходить куда нибудь. Я ни разу не была в барах и клубах, может найдется компания , которая покажет мне новый мир?)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

✝️ Религия
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