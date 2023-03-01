⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Akki_6
О себе
Начала заниматься пауэрлифтингом, люблю играть в видеоигры, но хотелось бы живого общения, сходить куда нибудь. Я ни разу не была в барах и клубах, может найдется компания , которая покажет мне новый мир?)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам