Москва
Профиль пользователя AkimovGeo
О себе
Играю в хоккей, занимаюсь в зале 💪🏻
Слушаю рок, но ни разу не был на концерте 😅
Люблю природу и животных, отец рыжего корги 🐕
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
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