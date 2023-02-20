Москва
Профиль пользователя AkimovGeo

фото пользователя AkimovGeo
фото #2 пользователя AkimovGeo
фото #3 пользователя AkimovGeo

О себе

Играю в хоккей, занимаюсь в зале 💪🏻
Слушаю рок, но ни разу не был на концерте 😅
Люблю природу и животных, отец рыжего корги 🐕

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

приклеить глаз кенгуру, пока течет мой любимый кетчуп

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.