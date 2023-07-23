⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Aki_o

фото пользователя Aki_o

О себе

Очень нравится классическую музыку например нравится Makan и другие

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.