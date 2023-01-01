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Москва
Профиль пользователя AkArtem

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О себе

Долго сидел дома и кодил, хочу вылезти из берлоги и общаться общаться и ещё раз общаться. С удовольствием буду играть в настолки, кататься на велике, ёгить, ходить в аквапарк ))) пить кофе, смотреть сериалы, и многое другое ненудное.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься (я за рулём) по местам Москвы и увидеть что-то новое, узнать что-то

маленькое фото пользователя Vays
маленькое фото пользователя Luto_Tusa
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя Mohigul

Москва → прогуляться, перекусить

Атмосферное место

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Luto_Tusa

Москва → прогуляться, перекусить

Короче, братва, давайте расширять круг знакомств и все дела, так будет ровно.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Pomerancev

Москва → прогуляться, перекусить

Велопрогулка в центре/на набережной

Откликнулись 2 участника

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