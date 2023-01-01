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Москва
Москва
Профиль пользователя AkArtem
О себе
Долго сидел дома и кодил, хочу вылезти из берлоги и общаться общаться и ещё раз общаться. С удовольствием буду играть в настолки, кататься на велике, ёгить, ходить в аквапарк ))) пить кофе, смотреть сериалы, и многое другое ненудное.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога
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