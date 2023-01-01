О себе

Долго сидел дома и кодил, хочу вылезти из берлоги и общаться общаться и ещё раз общаться. С удовольствием буду играть в настолки, кататься на велике, ёгить, ходить в аквапарк ))) пить кофе, смотреть сериалы, и многое другое ненудное.