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Москва
Профиль пользователя Akai_Hi

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О себе

Ищу друзей 💫
Люблю узнавать новое и общаться с интересными людьми. Занимаюсь в тренажёрном зале, читаю книги, обожаю прогулки по городу, практикую оптимистичное мышление. Многосторонняя личность, люблю общаться на разные темы. Раньше увлеклекалась аниме, ролила, играла в настольные игры. Немного творю, когда есть вдохновение. Буду рада найти подругу в этом огрооомном городе (переехала в сентябре) 🦋 Живу на севере Москвы (оранжевая ветка 🍊).

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekatmeow

Москва → пообщаться

Я интроверт, хотелось бы найти подругу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marincha19

Москва → пообщаться

Если у вас плохое настроение, могу поделиться фото своего хомячка)❤️

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Arina_A

Москва → пообщаться

Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alina_pl

Москва → пообщаться

Что делать когда пришло выгорание?

Откликнулся 1 участник

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