О себе

Ищу друзей 💫

Люблю узнавать новое и общаться с интересными людьми. Занимаюсь в тренажёрном зале, читаю книги, обожаю прогулки по городу, практикую оптимистичное мышление. Многосторонняя личность, люблю общаться на разные темы. Раньше увлеклекалась аниме, ролила, играла в настольные игры. Немного творю, когда есть вдохновение. Буду рада найти подругу в этом огрооомном городе (переехала в сентябре) 🦋 Живу на севере Москвы (оранжевая ветка 🍊).