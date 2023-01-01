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Москва
Ищу друзей 💫
Москва
Профиль пользователя Akai_Hi
О себе
Ищу друзей 💫
Люблю узнавать новое и общаться с интересными людьми. Занимаюсь в тренажёрном зале, читаю книги, обожаю прогулки по городу, практикую оптимистичное мышление. Многосторонняя личность, люблю общаться на разные темы. Раньше увлеклекалась аниме, ролила, играла в настольные игры. Немного творю, когда есть вдохновение. Буду рада найти подругу в этом огрооомном городе (переехала в сентябре) 🦋 Живу на севере Москвы (оранжевая ветка 🍊).
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн
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