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Москва
Профиль пользователя Ajin

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О себе

Интересно узнать о других людях и их увлечениях)

Люблю животных - как пушистых, так и экзотических (рептилий). Если кто-то также содержит не совсем привычных для наших мест животных, буду рад пообщаться на эту тему для обмена опытом. Если кто-то когда-то думал завести, то могу что-нибудь подсказать)

Из других увлечений, как и у многих - сериалы, аниме, мультики, манга, компутерные игры (пк-боярин), настолки.

Некоторые настолки делаю сам, т.к. их уже не найти в продаже (например, бэнг за пригоршню кубиков со всеми допами). Качество не хуже завода (но это не точно).

Пересмотрел очень много аниме и перечитал кучу манги. Даже трудно что-то новое найти) Из сериалов преимущество смотрю детективы, но давненько не находил что-то годное - буду рад совету)

Ну и выращиваю кактус. Что-то уже к земле потянуло)

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Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

маленькое фото пользователя Mira.Al
Откликнулся 1 участник

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку-продажу террариумных животных

маленькое фото пользователя Polli
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

Расскажи забавную ситуацию связанную с твоим домашним животным 😸

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tanny_Sunny

Новосибирск → другое

Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Откликнулся 1 участник

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