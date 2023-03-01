О себе

Интересно узнать о других людях и их увлечениях)



Люблю животных - как пушистых, так и экзотических (рептилий). Если кто-то также содержит не совсем привычных для наших мест животных, буду рад пообщаться на эту тему для обмена опытом. Если кто-то когда-то думал завести, то могу что-нибудь подсказать)



Из других увлечений, как и у многих - сериалы, аниме, мультики, манга, компутерные игры (пк-боярин), настолки.



Некоторые настолки делаю сам, т.к. их уже не найти в продаже (например, бэнг за пригоршню кубиков со всеми допами). Качество не хуже завода (но это не точно).



Пересмотрел очень много аниме и перечитал кучу манги. Даже трудно что-то новое найти) Из сериалов преимущество смотрю детективы, но давненько не находил что-то годное - буду рад совету)



Ну и выращиваю кактус. Что-то уже к земле потянуло)