Москва
Профиль пользователя Aizhan01

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О себе

Всем привет! Я очень люблю общаться. Недавно переехала в МО, ищу себе друзей. Мои интересы: обожаю читать, программировать, и саморазвиваться. Очень эмпатичная, и люблю все новое.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 💰 Бизнес 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение

Участие в других событиях

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Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Ищу подруг!💕

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Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

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Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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Найти подружек

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Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

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Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

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⚡️ Нужны бета-тестеры

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Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

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Москва → Другое

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Сходить на Cinema Orchestra Medley

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Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

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Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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Ищу подругу)

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Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.

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Давайте создадим группу для общения и новых знакомств )

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