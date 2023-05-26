Москва
Профиль пользователя Aizhan01
О себе
Всем привет! Я очень люблю общаться. Недавно переехала в МО, ищу себе друзей. Мои интересы: обожаю читать, программировать, и саморазвиваться. Очень эмпатичная, и люблю все новое.
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
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