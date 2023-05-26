Всем привет! Я очень люблю общаться. Недавно переехала в МО, ищу себе друзей. Мои интересы: обожаю читать, программировать, и саморазвиваться. Очень эмпатичная, и люблю все новое.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

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Москва → Другое Давайте создадим группу для общения и новых знакомств )

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Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.