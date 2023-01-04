Москва
Профиль пользователя Airc0re

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О себе

Учу китайский, говорю на английском.
Катаюсь на агрессивных роликах и сноуборде.
На параплане могу летать в хорошую погоду.
На коптере иногда летаю - балуюсь.

Я на тачке, так что мобильный.
Поддержу практически любой движ:
пьянка или спорт, настолки или поход, квартирник или клуб.
Хочется знакомиться, общаться, дружить )

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Новопеределкино, жарим шашлык )

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на агрессивных роликах

Москва → прогуляться, перекусить

По пивку в рок-баре

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