Москва
Профиль пользователя AiMunno
О себе
Привет)
Ищу подружек, с которыми можно приятно провести время)
Могу посидеть в кафе за чашечкой кофе или чая, а могу и пойти в бар и выпить по парочке коктейлей за приятным разговором. Хочу почаще выбираться в интересные места, выставки и музеи или просто находить любимые места в городе)
Люблю творчество, необычный подход и нетоксичное отношение
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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