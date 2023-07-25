Привет) Ищу подружек, с которыми можно приятно провести время) Могу посидеть в кафе за чашечкой кофе или чая, а могу и пойти в бар и выпить по парочке коктейлей за приятным разговором. Хочу почаще выбираться в интересные места, выставки и музеи или просто находить любимые места в городе) Люблю творчество, необычный подход и нетоксичное отношение

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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