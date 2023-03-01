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Москва
Москва
Профиль пользователя Aigel
О себе
Очень хочу найти подруг для того, чтобы весело проводить время: ходить в кафе/рестораны, фотографироваться, посещать выставки/музеи/театры и прочее.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
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