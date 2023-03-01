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Москва
Москва
Профиль пользователя Aidk
О себе
Очень увлеченный ветеринар) Учусь и работаю. Увлекаюсь игрой на джазовых ударных, фортепиано,иногда гитаре. Рисую и читаю любимые книги
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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