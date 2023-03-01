Москва

Профиль пользователя Aidk

О себе Очень увлеченный ветеринар) Учусь и работаю. Увлекаюсь игрой на джазовых ударных, фортепиано,иногда гитаре. Рисую и читаю любимые книги

Была в сети на прошлой неделе

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