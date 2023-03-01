⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Aidk

фото пользователя Aidk

О себе

Очень увлеченный ветеринар) Учусь и работаю. Увлекаюсь игрой на джазовых ударных, фортепиано,иногда гитаре. Рисую и читаю любимые книги

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя Aliceee
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя NastyaJJ
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя DianaKi

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам