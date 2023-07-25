Москва
Профиль пользователя Aidios1988

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О себе

Люблю пешие прогулки и активный отдых. Легкий на подъем.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Открыт к новым знакомствам.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

маленькое фото пользователя d_fed
Москва → Другое

прогуляться по Москве!)

маленькое фото пользователя Alena99
Москва → Другое

Го в кальянку )))

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