Сюда зашел за новыми знакомствами - неплохо иногда расширять круг общения, может даже найти друзей. Из интересов - стандартный набор интроверта, вроде видеоигр, сериалов и музыки. Слушаю преимущественно зарубежный метал, другие жанры под настроение. Не против сходить на концерт. А так - за любой движ: квесты / активный отдых / поездки / разведать интересный ресторан. Отдельная любовь - авто. Все равно сколько и куда ехать, кроме пробок :) Было бы интересно найти компанию, готовую принять новичков в D&D. P.S. Женат, так что в большинстве случаев - я «+1».

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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