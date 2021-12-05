Москва
Профиль пользователя Aiden
О себе
Сюда зашел за новыми знакомствами - неплохо иногда расширять круг общения, может даже найти друзей.
Из интересов - стандартный набор интроверта, вроде видеоигр, сериалов и музыки. Слушаю преимущественно зарубежный метал, другие жанры под настроение. Не против сходить на концерт.
А так - за любой движ: квесты / активный отдых / поездки / разведать интересный ресторан.
Отдельная любовь - авто. Все равно сколько и куда ехать, кроме пробок :)
Было бы интересно найти компанию, готовую принять новичков в D&D.
P.S. Женат, так что в большинстве случаев - я «+1».
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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