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Москва
Профиль пользователя AI02

фото пользователя AI02

О себе

Интроверт, оптимист, визуал.
Люблю грейпфруты, закаты и котиков🐈‍⬛
И Муми-троллей)
Не знаю зачем, но я здесь🤘

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные

Не нравится:

💨 Кальян
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