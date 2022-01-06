Москва
Профиль пользователя AgataPhoenix

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О себе

Занимаюсь маленьким женским бизнесом.
Люблю очень гулять в городе и посещать культурные мероприятия.
Люблю психологию и общение на тему развития, отношений с людьми.

Тут в первую очередь для поиска хорошей женской компании, для дружбы и посещения интересных мероприятий.

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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