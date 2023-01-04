Москва
Профиль пользователя Agata_ulina

фото пользователя Agata_ulina
фото #2 пользователя Agata_ulina
фото #3 пользователя Agata_ulina
фото #4 пользователя Agata_ulina
фото #5 пользователя Agata_ulina
фото #6 пользователя Agata_ulina

О себе

Люблю музыку, книги, кино, искусство, настолки и крафтовое пиво.

Профиль обновлён 3 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Открытие бара на Кропоткинской

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.