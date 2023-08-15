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Москва
Профиль пользователя Aganeki

фото пользователя Aganeki

О себе

Фотограф до мозга костей, не просто хобби, а призвание и жизненный путь

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорим на творческие или не очень темы)

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Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

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Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

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Фотограф в постоянном поиске вдохновения, какой образ вы бы на себя примерили?

Откликнулись 2 участника

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