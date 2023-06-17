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Москва
Профиль пользователя Aezakmein

фото пользователя Aezakmein

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти интересных людей, открыт к общению 🫵🌝

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Irina__k

Москва → пообщаться

Познакомится с классными ребятами

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Julimosa

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли на каток в Митино

Откликнулись 3 участника

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