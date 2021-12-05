Соушаю edm музыку, мешапы, поп, русскую🗿 Иногда бывают перепады настроения, то гуляю в хорошее время, то сижу дома и смотрю фильмы/сериалы😷. Нравятся интересные настольные игры

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🏢 Работа 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → Другое У меня есть имаджинариум

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