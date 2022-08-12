Москва
Профиль пользователя Aeif
О себе
Занимаюсь спортом
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Чебоксары → Другое
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Москва → Другое
хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪
Москва → Другое
Пообщаться на интересные темы
Набережные Челны → Другое
Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?
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