Москва
Профиль пользователя adkm
О себе
работаю в подборе, психолог по образованию
ищу исключительно общение, есть молодой человек
занимаюсь делишками домашними, работой и всякими активностями (спорт, прогулки, поездки куда-то)
Профиль обновлён 30 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Погулять по Екатерининскому парку
Грустно и одиноко
Поболтать, узнать как дела и как живёте :)
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