Москва
Профиль пользователя adkm

фото пользователя adkm

О себе

работаю в подборе, психолог по образованию
ищу исключительно общение, есть молодой человек
занимаюсь делишками домашними, работой и всякими активностями (спорт, прогулки, поездки куда-то)

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

поболтать, обсудить что угодно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Maxism
Тюмень → Другое

Поболтать, узнать как дела и как живёте :)

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