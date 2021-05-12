работаю в подборе, психолог по образованию ищу исключительно общение, есть молодой человек занимаюсь делишками домашними, работой и всякими активностями (спорт, прогулки, поездки куда-то)

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Тюмень → Другое Поболтать, узнать как дела и как живёте :)

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.