Москва
Профиль пользователя Adelya10
О себе
Всем привет) Хочу найти людей для совместного времяпровождения.
Коротко об мне: замужем, люблю гулять, ходить на квесты и квизы. Играю в настолки, особенно люблю монополию. Сейчас учусь на дизайнера, занимаюсь спортом.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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