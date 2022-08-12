Всем привет) Хочу найти людей для совместного времяпровождения. Коротко об мне: замужем, люблю гулять, ходить на квесты и квизы. Играю в настолки, особенно люблю монополию. Сейчас учусь на дизайнера, занимаюсь спортом.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

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