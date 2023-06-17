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Москва
Профиль пользователя adele37

фото пользователя adele37

О себе

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Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📺 Политика🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры

Не нравится:

💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в бар/ресторан

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маленькое фото пользователя Junepak
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Найти подруг. 💛

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