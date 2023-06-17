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Москва
Москва
Профиль пользователя adele37
О себе
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Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📺 Политика🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры
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