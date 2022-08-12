О себе

Привет!

Люблю панк рок, кино, немного аниме , горький 18 и вторую готику, обожаю мемы .

Читаю в основном фантастику , прочёл много книг по вселенной «Сталкер»(герои по неволе вообще топ)

В основном «отдыхаю» на природе .

Свободного времени и средств не много , но погулять не против.

Умею готовить , водить , плавать , чинить по мелочи , естественно переустанавливать Windows.

В спорт не пробовал:(