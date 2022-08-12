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Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Adelan
О себе
Привет!
Люблю панк рок, кино, немного аниме , горький 18 и вторую готику, обожаю мемы .
Читаю в основном фантастику , прочёл много книг по вселенной «Сталкер»(герои по неволе вообще топ)
В основном «отдыхаю» на природе .
Свободного времени и средств не много , но погулять не против.
Умею готовить , водить , плавать , чинить по мелочи , естественно переустанавливать Windows.
В спорт не пробовал:(
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян
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