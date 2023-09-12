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Москва
Профиль пользователя Adelaide

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О себе

Ведьмочка)

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Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Vorveronika

Москва → собрать компанию

Девочки, мальчики, добавляйтесь в комьюнити с крутыми мероприятиями

Откликнулось 6 участников

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