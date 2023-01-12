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Москва
Москва
Профиль пользователя Adastra
О себе
Люблю йогу, саморазвитие, позитивный настрой
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры
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