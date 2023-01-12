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Москва
Профиль пользователя Adastra

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О себе

Люблю йогу, саморазвитие, позитивный настрой

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться, собраться компанией девочек, обсудить все что угодно🥳 подружиться

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 253 участника

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулись 133 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулись 22 участника

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Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vlad_islav

Москва → пообщаться

Пообщаться, и при взаимной симпатии сходить куда нибудь

Откликнулся 1 участник

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