Москва
Профиль пользователя Acramentum
О себе
Меломан - чем тяжелее тем лучше.
Арты, картины.
Книги и сериалы предпочитаю НФ но по факту просто любые интересные истории . Так что себя не ограничиваю и читаю практически все что мне интересно.
Аниме, манга.
Игры в основном wow ритейл
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
⚡️ Нужны бета-тестеры
поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚
Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?
Ищу почитателей авторских фентези-стихов
Обсуждение обновления на "Зайчика"/Tiny Bunny
хочу покататься на мотоцикле, возьму пассажирку, рад компании байкеров
Пообщаться про рок музыку, анимэ, да и вообще разные темы.
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.