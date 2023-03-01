Москва

Профиль пользователя Acorn

О себе Переехал из Уфы в Москву. Увлекаюсь тайским боксом, получаю доп. Образование психолога, лазаю по Москве -)

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