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Москва
Москва
Профиль пользователя Acorn
О себе
Переехал из Уфы в Москву. Увлекаюсь тайским боксом, получаю доп. Образование психолога, лазаю по Москве -)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🎭 Театр
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