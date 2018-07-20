Москва
Профиль пользователя Acid

фото пользователя Acid

О себе

Люблю научпоп. От эволюционной биологии до нейрофизиологии в перемешку с теорией игр. Чем системней, тем лучше

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Лучшее лекарство от одиночества - это распилить мозолистое тело!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸

маленькое фото пользователя Ishapolisha
Екатеринбург → Другое

Общение по интересам

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.