Москва
Профиль пользователя Acid
О себе
Люблю научпоп. От эволюционной биологии до нейрофизиологии в перемешку с теорией игр. Чем системней, тем лучше
Профиль обновлён 27 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Санкт-Петербург → Другое
Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸
Екатеринбург → Другое
Общение по интересам
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