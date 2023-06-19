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Москва
Профиль пользователя abdm

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О себе

ишу новых друзей и общения с хорошими людьми)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Фрязино → прогуляться, перекусить
пообщаться о чём то хорошо провести время

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
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Краснодар → Другое
Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.
Москва → Другое
Ищу приятного собеседника
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Ростов-на-Дону → Другое
Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)
маленькое фото пользователя Oksana89
Москва → Другое
Найдись друг
маленькое фото пользователя Anjela96
Брянск → Другое
Хочу найти друга, с кем можно пообщаться обо всём.
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